Аномальное тепло в Москве задержится

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально теплая погода с небольшими осадками. Как уточнил Гидрометцентр России, средняя температура воздуха превысит норму на 4°.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение недели столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки в темное и светлоте время суток. При этом возможна гололедица.

Ночами будет подмораживать до -7° ориентировочно с четверга, 26 декабря. Такая погода продержится, как минимум, до начала новогодних каникул.

Москва, Светлана Антонова

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