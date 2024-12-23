Кремль анонсировал визиты в Россию лидеров иностранных государств

В начале 2025 года ожидаются визиты в Россию лидеров нескольких иностранных государств. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы уже начали серьезную подготовку некоторых мероприятий, в том числе январских. Может быть, мне несколько преждевременно о них объявлять. Но будут визиты к нам, причем интересные», – цитирует его слова ТАСС.

При этом помощник главы государства не стал уточнять, кто именно намерен посетить Россию. В то же время Ушаков дал понять, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого ожидает западная пресса, вряд ли состоится. По его словам, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным такой вопрос не поднимался.

Москва, Анастасия Смирнова

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