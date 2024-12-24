Европе грозит затяжной кризис: сегментация, балканизация и ренессанс России

В ближайшие 20 лет Европейский союз будет переживать кризис, связанный с нарастанием борьбы членов блока за больший суверенитет своих стран, более автономную и независимую от Брюсселя политику. Такой прогноз содержится в экспертном докладе «Россия 2025-2045: внешние контуры развития в новых геополитических реалиях», в котором анализируются основные вызовы и реперные точки мировой политики до 2045 года и роль России.

Исследование представили сегодня на пресс-конференции в ТАСС его авторы – директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, президент Центра развития региональной политики ⁠Илья Гращенков, президент Академии внешних отношений и общественной дипломатии Алексей Казак, профессор Президентской академии (РАНХиГС) Сергей Серебренников и политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков.

Эксперты обратили внимание, что последнее расширение Европейского Союза состоялось в 2014 году, когда в ЕС вошла Хорватия, и вот уже 10 лет ЕС не пополнялся новыми членами, что может свидетельствовать, что глобально интеграция на европейском континенте завершена. В лучшем случае Черногория может стать членом ЕС в обозримое время, но дальнейшее расширение блока уже сталкивается с непреодолимыми проблемами в виде исчерпания ресурса привлекательности бренда для населения сопредельных стран, а также восприятия европейскими элитами таких стран-доминант, как Сербия, которую в ЕС никогда не считали своей, и других стран, например, Молдавии, Грузии или Украины, которые с точки зрения евроценностей всегда были еще дальше от Европы.

В докладе отмечается, что одной из главных проблем для ЕС станет пересмотр единой бюджетной политики. «Мы видели полное отсутствие какой-либо солидарности, когда была пандемия, и европейские страны буквально воровали друг у друга гуманитарную помощь. Наше предположение состоит в том, что в перспективе 20 лет в Европе будет каждый сам за себя, и все активнее внутри ЕС станет применяться та модель, которую сейчас демонстрирует Виктор Орбан в отношениях с Брюсселем. В результате она станет доминирующей для большинства стран членов Союза», – прогнозируют политические аналитики.

«Волна евроскептиков будет только нарастать, и европейским трендом станет борьба за больший суверенитет своих стран, более автономную и независимую политику. Однако же надо понимать, что Европейский Союз – это, прежде всего, сообщество институтов, которые крепко-накрепко связывают объединение. А чтобы разорвать эти институциональные связи потребуется очень много сил и времени», – поясняется также в докладе.

В этой связи авторы исследования обратили внимание, что чем меньше будет экономическая привязка членов ЕС к Брюсселю, тем больше будет заинтересованность в сотрудничестве с Пекином и Москвой.

«Как это может выглядеть? Уже сегодня в Европе наблюдается рост безработицы. В ситуации любого экономического кризиса, конечно, взоры автоматически будут направлены туда, куда перекочевали деньги. Деньги уже давно перекочевали на восток, поэтому это будет золотая эра, золотая эпоха для взаимоотношений отдельных европейских стран с Пекином. Ну и в некотором смысле, конечно, ренессанс отношений с Россией, потому что Европа будет продолжать нуждаться в природных ресурсах, в естественной энергетике. Американский СПГ может заменить российский природный газ всё же только в условиях высоких цен. Если происходит некое усреднение или падение цен, то цена на природный газ будет всегда предпочтительнее. Она будет выгоднее, ниже, чем цена на СПГ. Соответственно, можно будет увидеть новую модель отношений отдельных европейских стран – Германии, Франции, Италии, возможно, Испании, Греции, не только с Пекином, но и с Москвой. Они будут нуждаться в китайских инвестициях, в китайских деньгах. Они будут нуждаться в российском голубом и черном топливе. С каждой из этих стран у Москвы есть длинная традиция гуманитарных контактов, которые будут очень востребованы в момент экономико-политической потребности в ренессансе отношений», – говорится в исследовании.

На этом фоне, как полагают эксперты, возможна также «балканизация» Европы с большой вероятностью сохранения дружественных отношений России с Сербией и Республикой Сербской. «Это обусловлено не столько взглядами нынешних или будущих политиков, сколько настроениями следующих генераций местного населения. Так, согласно впервые проведённым соцопросам, наиболее критично относящимся к Западу и перспективам евроатлантической интеграции поколением сербов является поколение рождённых в конце 1980-х – первой половине 1990-х – тех, кто в детском возрасте пережил войны и бомбёжки НАТО. Как ни странно, их уровень евроскептицизма значительно превышает аналогичные показатели предшествующих поколений. С учётом того, что данная генерация только входит во взрослую жизнь (процесс получения образования на Балканах обычно длится до 30 лет), ближайшие 20 лет именно они будут задавать тон политической повестке региона», – подчеркивается в докладе.

Согласно расчетам аналитиков, поиск оптимального формата сохранения рычагов управления у команд Александра Вучича и Милорада Додика будет завершён к 2026 году, и скорее всего следующими руководителями Сербии и Республики Сербской будут их политические наследники при условии сохранения влияния «отцов».

В то же время исламская часть балканского региона будет становиться всё сильнее в силу демографического фактора – следовательно, ожидается усиление влияния Турции и Саудовской Аравии в Боснии, Косово и Албании. Логично ожидать усиления конкуренции за контроль над балканскими мусульманами между Анкарой и Эр-Риядом, отмечается в докладе.

Москва, Анастасия Смирнова

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