Новогодняя ночь в Москве будет аномально теплой

В Москве новогодняя ночь будет аномальной теплой с температурой воздуха на 3-4 градуса выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров минимально будут показывать -5 градусов

«В новогоднюю ночь будет погода теплая. Она будет примерно на 3-4 градуса выше нормы. По сегодняшним расчетам, 1 января начнется небольшое понижение температуры: и ночью, и днем 0...-5 градусов», – уточнил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Метеоролог обратил внимание, что в течение всех оставшихся дней года температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки – на 4-6 градусов выше нормы.

В течение ближайших дней значительных осадков не ожидается.

Согласно предварительным расчетам, 2 и 3 января температура будет ниже, чем в последние дни года. В Москве ночная температура будет в диапазоне -3...-5, дневные температуры -2...-4.

Москва, Светлана Антонова

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