Захарова уточнила, когда Москва пойдет на контакт с Трампом

Москва пока не будет контактировать с командой избранного президента США Дональда Трампа по дипломатическим каналам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это станет возможно только после инаугурации американского лидера. «Когда (официально в США) произойдет смена власти, когда будут сделаны соответствующие назначения, тогда это будет в принципе иметь смысл комментировать», – пояснила Захарова сегодня на брифинге.

Москва, Светлана Антонова

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