российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 декабря 2024, 19:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Захарова уточнила, когда Москва пойдет на контакт с Трампом

Москва пока не будет контактировать с командой избранного президента США Дональда Трампа по дипломатическим каналам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это станет возможно только после инаугурации американского лидера. «Когда (официально в США) произойдет смена власти, когда будут сделаны соответствующие назначения, тогда это будет в принципе иметь смысл комментировать», – пояснила Захарова сегодня на брифинге.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

«Говоря по-русски, эти деньги сворованы…» Кремль отреагировал на перевод миллиарда долларов Украине из доходов замороженных активов РФ / Киев получил первый миллиард долларов из доходов от замороженных активов России / Байден готовит новые санкции против России / Трамп предложит Москве неформальный размен Украины – прогноз экспертов / МО РФ: США рассматривают Африку как полигон для испытаний экспериментальных медпрепаратов / ЦРУ оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине / Москва получила несколько предложений о площадках для переговоров Путина и Трампа / Киев получил очередной транш МВФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,