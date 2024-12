Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации Commission on Security and Cooperation in Europe (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) на территории России.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что работа этой организации направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. При этом члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства РФ, работу правоохранительных органов и судебной системы.

Примечательно, что на официальном ресурсе комиссии опубликовано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России, уточнил в Генпрокуратуре.

Организация Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission, CSCE) была создана в 1976 году и располагается в Вашингтоне.

Москва, Светлана Антонова

