Роскомнадзор опроверг введение штрафов для пользователей VPN-сервисов

Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении штрафов для пользователей VPN-сервисов. В ведомстве подчеркнули, что проект приказа об обязательной передаче операторами связи сетевых адресов.

«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», – подчеркивается в сообщении Роскомнадзора, которое цитирует «Интерфакс».

«Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь, о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков», – посоветовали в ведомстве.

17 декабря Роскомнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в ведомство информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в интернете на территории РФ, субъекта или части территории субъекта РФ.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 16 января.

Москва, Светлана Антонова

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