Шольц снова хочет поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы провести еще один разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью немецкой прессе.

«Я бы сделал это. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди... бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров», – сказал канцлер (цитата по РИА «Новости»).

Комментируя конфликт на Украине, Шольц в разговоре с журналистами отказался направлять немецких солдат на эту войну, уточняет ТАСС. По его словам, о перспективах он уже разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. «И мы согласны с тем, что мы – США и Европа – должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам. Позднее также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Германия будет играть здесь важную роль», – пояснил канцлер ФРГ.

Москва, Светлана Антонова

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