Путин снизил налоговую нагрузку на экспортеров нефти и газа

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти и газа, следует из документа, который был размещен на официальном портале правовых актов.

Нормативный акт исключает из закона «О таможенном тарифе» положения об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и сжиженного природного газа (СПГ).

Как ранее писали «Вести Ямал», инициатива связана с тем, что в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли с 1 января 2024 года ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть обнулены, также действует нулевая ставка вывозной таможенной пошлины в отношении газового конденсата и СПГ. Соответственно, описанные в законопроекте нормы ФЗ «О таможенном тарифе» утратили актуальность.

Однако в соответствии с тем же законом при существенных ценовых колебаниях правительство сохраняет право принимать решение о введении на временной основе ненулевых экспортных пошлин на нефть.

Москва, Елена Васильева

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