Минобороны России сообщило о завершении осеннего призыва в армию

Осенний призыв граждан на военную службу завершен. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ. По данным ведомства, для прохождения военной службы в Вооруженные силы России и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек.
В Минобороны подчеркнули, что в пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах России – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись.
«Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания», – уточнили также в оборонном ведомстве.
Москва, Светлана Антонова
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