«Газпром» объявил о приостановке поставок газа в Молдавию

«Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорится в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз».

«В связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, ПАО «Газпром» сегодня направило в АО «Молдовагаз» уведомление. В нем говорится, что АО «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО «Газпром» с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки», – уточнила российская компания.

При этом «Газпром» предупредил, что ограничение будет действовать до тех пор, пока компания письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином.

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО «Молдовагаз» возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО «Молдовагаз» своих обязательств по контракту», – отмечается в сообщении.

Москва, Анастасия Смирнова

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