Лавров объяснил, почему Россия не будет принимать участие в «саммитах мира» Украины

Россия не намерена принимать участие в так называемом «саммите мира» по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – цитирует министра ТАСС.
Помимо этого, Лавров подчеркнул, что за заявлениями Владимира Зеленского в Москве следить перестали.
«Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», – добавил глава МИД РФ.
Напомним, первый саммит по Украине прошел этим летом в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 страны, хотя в список приглашенных были включены 160. Россию на мероприятие даже не пригласили. Итоговое коммюнике мероприятия не стали подписывать 11 государств, в том числе Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР.
Второй саммит должен был состояться в ноябре, но был отменен.
Москва, Елена Васильева
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