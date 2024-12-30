Лавров объяснил, почему Россия не будет принимать участие в «саммитах мира» Украины

Россия не намерена принимать участие в так называемом «саммите мира» по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – цитирует министра ТАСС.

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что за заявлениями Владимира Зеленского в Москве следить перестали.

«Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», – добавил глава МИД РФ.

Напомним, первый саммит по Украине прошел этим летом в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 страны, хотя в список приглашенных были включены 160. Россию на мероприятие даже не пригласили. Итоговое коммюнике мероприятия не стали подписывать 11 государств, в том числе Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР.

Второй саммит должен был состояться в ноябре, но был отменен.

Москва, Елена Васильева

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