В 2025 году водителям необходимо будет заменить удостоверения, срок действий которых истек в 2022 году

В 2025 году необходимо будет заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в РФ в 2022 году и затем автоматически был продлен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, водителям нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением.

Постановлением правительства в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022-2023 годах, был продлен на три года. Аналогичные постановления принимались в 2023 и 2024 годах. Соответственно водители, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически в 2022 году на три года, в 2025 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

Водители, которые намерены выехать за пределы России, должны будут заменить водительские права, срок действия которых завершился, в любом случае. Возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны.

Москва, Елена Васильева

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