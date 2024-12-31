В 2025 году водителям необходимо будет заменить удостоверения, срок действий которых истек в 2022 году

В 2025 году необходимо будет заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в РФ в 2022 году и затем автоматически был продлен.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, водителям нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением.
Постановлением правительства в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022-2023 годах, был продлен на три года. Аналогичные постановления принимались в 2023 и 2024 годах. Соответственно водители, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически в 2022 году на три года, в 2025 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.
Водители, которые намерены выехать за пределы России, должны будут заменить водительские права, срок действия которых завершился, в любом случае. Возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны.
Москва, Елена Васильева
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