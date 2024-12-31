В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадом. Как говорится в сообщении МЧС, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.
Согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, аналогичная ситуация ожидается на севере Подмосковья. При этом температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, поднимаясь до +2 градусов.
В первый день нового года прогнозируется небольшое похолодание до минус пяти градусов. Местами возможен небольшой снег и гололедица.
Москва, Светлана Антонова
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