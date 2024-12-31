В мэрии Москвы предупредили о «новогодних» мошенниках

Москвичам следует остерегаться мошенников, которые могут прийти в новогодние праздники под видом коммунальщиков. Об этом говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. «Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения – выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», – уточнил он.

Чаще всего в качестве жертвы мошенники выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

«Призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это – мошенники. Сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит», – констатировали в комплексе городского хозяйства.

Москва, Светлана Антонова

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