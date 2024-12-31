Консервация и СВО: эксперт озвучил прогноз на 2025 год

Россию в 2025 году ждут консервация политической системы, попытки «завершить» специальную военную операцию с непредсказуемым фактором избранного президента США Дональда Трампа, который проявится уже предстоящей весной. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Как считает эксперт, если ситуация будет развиваться в нынешней логике, политическая система продолжит консервироваться, как и тенденции на сворачивание несистемной или неудобной политической деятельности. «Любые неподконтрольные явления будут «профилактироваться» и подавляться с нулевой толерантностью», – отметил он.

Федоров полагает, что скорее всего будет предпринята попытка «завершить» СВО. «По социологическим опросам, усталость от войны растет. А властям ни при каких обстоятельствах не нужно наложения СВО на предвыборный 26-й. Противник же напротив попытается повторить результаты Курска и поднять ставки перед возможными переговорами», – пишет политолог в своем телеграм-канале.

По его оценке, продолжат расти условно националистические настроения, но пока верхи делают все, чтобы они не материализовались в конкретные политические формы.

«Фактор Трампа встанет уже весной. Тут иллюзий быть не должно. Он будет брутально продвигать свою «формулу мира», которая нам очень не понравится. В случае не завершения войны в 25-м, на фронте и в тылу начнут развиваться опасные для власти процессы. Но запад просто так не сдастся. При любых раскладах давление, в том числе и военное, на нас не прекратиться. К сожалению, обстрелы нашей территории, теракты и диверсии продолжатся. Характер войны, в случае срыва договорняка, не изменится. 25-й будет переломным в СВО. Только пока трудно сказать, в какую сторону», – прогнозирует эксперт.

В то же время, как полагает Федоров, экономика продолжит падение. «Задача власти на следующий год – исключить шоковый сценарий: обвальное падение уровня жизни или катастрофическое обнищание. Пока у власти есть ресурсы для обеспечения максимально мягкого падения экономики. Вливания в ВПК продолжатся, и социальные программы пока будут работать. Индексация зарплат и пенсий продолжится. А вот структурных реформ и поддержки реального сектора будет мало. Финансовый блок правительства продолжит гнуть свою линию», – пояснил политолог.

«В следующем году мы увидим некоторое перераспределение активов и ресурсов внутри правящего класса. Логика «взаимодействия» с Китаем, Турцией и другими «друзьями» продолжится. И если не произойдет глобального черного лебедя, власти смогут удержать экономическую ситуацию под контролем», – отметил Федоров.

Эксперт не исключает, что даже при окончании или приостановке СВО санкции не снимут, а, возможно, и расширят, а тему «осажденной крепости» власти будут довольно эффективно использовать в своих интересах.

«Но я уверен, в следующем году тяга к социальной справедливости станет не просто массовой, а господствующей идеей. Эти настроения захватят часть верхов и начнут воплощаться в конкретные формы. В этой логике мы получим четкий запрос на новый социально-экономический курс и начало пути на его смену. Это диалектика и историческая логика социальных процессов внутри страны», – прогнозирует Федоров.

Москва, Светлана Антонова

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