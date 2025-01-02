Главным бенефициаром остановки транзита российского газа через Украину в Европу являются США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Геополитическая подоплёка решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса – США», – констатировала Захарова.

«Первой жертвой их хищнической стратегии уже стала крупнейшая европейская экономика – ФРГ, которая после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» оказалась вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств. Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», – заключила Захарова.

Москва, Светлана Антонова

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