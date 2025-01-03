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Пятница, 3 января 2025, 12:33 мск

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Над Россией перехватили за ночь 22 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, атаке подверглись шесть регионов РФ.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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