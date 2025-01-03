Над Россией перехватили за ночь 22 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, атаке подверглись шесть регионов РФ.
«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей», – уточнили в ведомстве.
Москва, Светлана Антонова
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