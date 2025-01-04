В России продажи легковых автомобилей выросли на 47 процентов по году

В России в прошлом году продажи новых легковых автомобилей выросли на 47% по сравнению с 2023 годом и составили 1,554 млн единиц. Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, всего по итогам 2024 года в России продано 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% больше показателя 2023 года. В частности, продажи грузовиков составили 121,6 тыс. штук (-13%), легких коммерческих автомобилей – 140,3 тыс. штук (+34%), автобусов – 20,6 тыс. штук (+16%).

Рынок новых автомобилей отечественного производства составил почти 830 тыс. единиц, что на 28% превышает результат 2023 года. Продажи новых электромобилей в 2024 году выросли на 31% и составили 19,4 тыс. штук, доля изготовленных в России составила 22%.

В декабре продажи новых автомобилей составили 146,2 тыс. единиц, увеличившись на 1% как по отношению к декабрю 2023 года, так и по отношению к ноябрю 2024 года.

Москва, Елена Васильева

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