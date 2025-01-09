Синоптики обещают Москве новый январский дождь

В московском регионе сохранится теплая и неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни вновь возможны дожди.

Так, мокрые осадки ожидаются в пятницу, 10 января. При дневной температуре выше нулевой отметки очередной циклон принесет снег, который будет переходить в дождь. В этих условиях возможен гололед, предупредили синоптики.

В субботу, 11 января, тоже вероятен дождь, но к вечеру он будут переходить в снег, а в воскресенье, 12 января, температура будет уже ниже 0°.

«Мягкий зимний вариант погоды продержится и в начале следующей недели», – отметили в Гидрометцентре, добавив, что в понедельник и вторник, 13 и 14 января, местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха ночью будет опускаться до -8...-3°, днем -6...-1°.

Москва, Светлана Антонова

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