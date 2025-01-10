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Пятница, 10 января 2025, 17:09 мск

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Финансовые аферисты нацелились на детей

Жертвами мошенников всё чаще становятся дети. Аферисты, пользуясь их доверчивостью, под различными предлогами выманивают сбережения родителей. Как сообщила прокуратура Москвы, накануне 15-летняя девочка передала более 320 тысяч рублей курьеру после звонка аферистов, которые представились сотрудниками сотовой компании и под предлогом продления договора заполучили код из смс.

«Затем по указанию лжесотрудника финмониторинга девочка, снимая свои действия на камеру мобильного телефона, взяла деньги, отложенные на ее обучение, упаковала их в коробку, перемотала скотчем, положила в рюкзак и передала прибывшему курьеру якобы для внесения их на безопасный счет. При этом злоумышленники запретили девочке кому-либо рассказывать о своих действиях. Вернувшаяся домой мама увидела беспорядок, расспросила дочь о случившемся, после чего обратилась к правоохранителям», – рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также уточнили, что ещё одна схема, которой могут воспользоваться аферисты, – хищение денег под предлогом покупки различных улучшений для компьютерных игр.

Так, 11-летняя девочка нашла в одном из мессенджеров якобы сверстницу, которая предлагала купить персонажей для компьютерной игры. По указанию неизвестного она отправила мошенникам номер банковской карты мамы, а затем продиктовала коды из смс. Впоследствии выяснилось, что с карты были совершены покупки на сумму более 400 тысяч рублей.

«Мошенники могут представляться знакомыми ребенка и под различными предлогами выманивать денежные средства. 12-летнему мальчику написал якобы знакомый и попросил продиктовать коды из смс. Аккаунт оказался «фейковым», а с карты мамы подростка похищено более 90 тыс. рублей», – пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве рекомендовали быть бдительными и обязательно поговорить о мошенничествах с детьми. «Убедите их в необходимости рассказывать вам о любых подозрительных звонках, сообщениях и просьбах, в том числе финансового характера, поступающих по телефону», – советует прокуратура.

Москва, Светлана Антонова

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