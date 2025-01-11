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Суббота, 11 января 2025, 19:31 мск

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Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии, который победил ВСУшника в рукопашном бою

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута, который стал широко известен после публикации видео с его победой над солдатом ВСУ в рукопашном бою.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», – говорится в документе.

Видео рукопашного боя Григорьева с военнослужащим ВСУ появилось в социальных сетях в начале года и получило широкий резонанс. Позже с ефрейтором встретился глава Якутии Айсен Николаев и вручил бойцу якутский нож взамен того, что был на видео и затем «остался в части у боевых товарищей».

Москва, Светлана Антонова

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