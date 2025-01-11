Стала известна дата прощания с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской

Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в 10:00 мск на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова в Москве.

На 13:00 намечено отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, уточнили в пресс-служба МХТ.

Накануне стало известно, что Добровольская умерла на 61 году жизни. По данным СМИ, актриса страдала онкологическим заболеванием.

Москва, Светлана Антонова

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