В Москве сохранится теплая погодная аномалия

В московском регионе на предстоящей неделе сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры воздуха превысят к выходным климатическую норму на 9°.

После ночных заморозков в ночь на вторник, 14 января, когда может похолодать до -8…-10°, в дальнейшем вновь ожидается потепление. Со среды, 15 января, в темное время суток прогнозируется небольшой минус, днем – плюсовая температура около нулевой отметки.

В четверг, 16 января, местами прогнозируются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя при температуре в Москве 0...2°, по области -3...2°.

В пятницу и субботу, 17 и 18 января, также возможны осадки. Ночью -3...2°. Днем -2...3°.

Москва, Светлана Антонова

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