Москвичей предупредили о мошенничестве под видом решения школьных проблем

В Москве участились случаи мошенничества от имени учебных учреждений. Как говорится в сообщении столичного департамента образования и науки, жителям города могут позвонить аферисты под видом представителя администрации школы и запросить код из SMS от «Госуслуг» якобы для продолжения обучения во втором полугодии.

«Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные! Помните – сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов», – подчеркнули в департаменте.

Москва, Светлана Антонова

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