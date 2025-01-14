В России почти на треть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в России зарегистрировано на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны.

В ведомстве также уточнили, что отмечается рост госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями: за прошедшую неделю госпитализировано на 23% больше заболевших ОРВИ. При этом, в 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции. Однако при относительно небольшом проценте положительных находок вирусов гриппа – их доля растет. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1)2009», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В то же время в России зарегистрировано 9,4 тысяч случаев COVID-19, что на 7,9% выше, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*, отметили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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