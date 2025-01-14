Помощник президента РФ Николай Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина прекратит свое существование. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде». По его оценке, ближайшие перспективы будут зависеть от «фактора Трампа».

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», – сказал Патрушев.

В то же время помощник главы государства подчеркнул, что российская линия в отношении Украины остается неизменной. «Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл Президент России Владимир Путин», – отметил он.

«Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – пояснил Патрушев.

«Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России», – констатировал помощник президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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