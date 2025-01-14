Нормальная зима вернется в Москву в конце января

Нормальная зимняя погода в московском регионе установится в конце января. Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в феврале возможны морозы.

«Расчеты, которые мы проводим, показывают, что в течение последней недели месяца температура будет преимущественно отрицательной. Сильных морозов не ожидается, но она будет преимущественно отрицательной, потому что циркуляция меняется, и воздушные массы будут перемещаться с северо-запада. Температура все равно будет выше нормы, но это будет уже нормальная зимняя погода», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Синоптик подчеркнул, что москвичам пока рано прощаться с зимой: согласно аналоговым прогнозам, «в феврале еще все-таки будут периоды, когда температура будет понижаться до минус 15 градусов».

В ближайшие дни в столичном регионе вновь ожидается оттепел. В ночь на среду прогнозируется минус 2 – минус 4, днем температура поднимется до 0 – плюс 2 градусов.

«А дальше уже все, температура в течение суток около нулевой отметки будет – минус 3 – плюс 2 градуса. А в понедельник и того выше – днем от 0 до плюс 5», – уточнил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

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