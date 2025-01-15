Глава Приднестровья сообщил о скором возобновлении поставок газа в республику

Президент Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский после визита в Москву сообщил о скором возобновлении поставок газа. По его словам, потерпеть осталось совсем немного.

«Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть… Маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров», – пояснил Красносельский, добавив, что готов встретиться с президентом Молдавии Майей Санду для обсуждения энергоснабжения.

«Российский газ будет подан как гуманитарный – в том объеме, который нужен для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий», – уточнил он.

Президент ПМР отметил, что переговоры велись на уровне Минэнергетики РФ. «Это была совместная с Россией инициатива», – подчеркнул Красносельский.

По его словам, главной причиной энергокризиса стало отсутствие нормального диалога между Приднестровьем и Молдовой. «Если бы был диалог (на уровне президентов ПМР и РМ), не было бы этого кризиса. Уверен, что если бы госпожа Санду лично от меня знала фактуру, не было бы половины тех заявлений, которые она комментирует. Эти заявления – результат незнания ситуации. Элементарный звонок, элементарный разговор, наверное, снял бы массу вопросов сразу и снизил бы градус непонимания», – сказал глава республики.

С 1 января 2025 года Киев остановила транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему, с помощью которой получали топливо Молдавия и Приднестровье. В результате республика оказалось на грани гуманитарной катастрофы. В ПМР остановлены промышленные предприятия, прекращена подача тепла в жилые дома и социальные объекты.

Тирасполь, Светлана Антонова

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