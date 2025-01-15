Всемирный экономический форум определил главный риск 2025 года

Вооруженный конфликт является главным глобальным риском 2025 года. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который был составлен на основе мнений более 900 экспертов.
«Почти четверть респондентов (23%) выбрали затрагивающие государства вооруженные конфликты (прокси-войны, гражданские войны, перевороты, терроризм и т. д.) в качестве главного риска на 2025 год. По сравнению с прошлым годом, этот риск поднялся с восьмого на первое место в рейтинге», – цитирует доклад «Прайм».
Вторым по важности риском названы экстремальные погодные явления. Такого мнения придерживаются 14% респондентов. На третьем месте геоэкономическая конфронтация (8%).
Среди других глобальных рисков на 2025 год выделены дезинформация, поляризация общества, экономический спад, критические изменения в системе Земли, отсутствие экономических возможностей или безработица, нарушения прав человека и/или гражданских свобод, а также неравенство.
При этом в долгосрочной перспективе, по состоянию на 2035 год, первые четыре места в рейтинге глобальных рисков занимают экологические риски: экстремальные погодные явления, потеря биоразнообразия и разрушение экосистемы, критические изменения в системе Земли, а также нехватка природных ресурсов.
Давос, Светлана Антонова
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