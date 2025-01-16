Прошлый год был самым теплым в Москве

В Москве прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений: средняя температура составила плюс 8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, для России в целом 2024 год стал вторым в тепловом рейтинге: средняя годовая температура на территории страны составила -0,1 градуса.

Выступая сегодня на пресс-конференции, синоптик подтвердил, что прогнозы ранней весны в России подтверждаются. «Если говорить о температурном фоне, то вероятность того, что март и апрель будут выше нормы, а значит весна придет раньше, существует», – сказал он.

«Здравые рассуждения говорят о том, что конечно же большого количества снега в феврале быть не может, если его сейчас почти нет. И понятно, что он быстро растает», – отметил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столичном регионе в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Временами возможны небольшие осадки.

Москва, Светлана Антонова

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