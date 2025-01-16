Февраль в Москве: возможны резкие колебания температуры

В феврале в московском регионе возможны резкие колебания температуры воздуха. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, при сохранении аномального тепла ожидаются морозы до минус 15 градусов.

«По предварительным расчетам прогнозируется выше нормы температура. Но это не значит, что не будет аномалий. Прогнозируются резкие колебания температуры, все-таки будут и периоды оттепели, но и... два периода, когда температура будет приближаться к 10-15 градусам ниже ноля», – сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Москва, Светлана Антонова

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