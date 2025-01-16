Растрата и мошенничество: СК завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Госдумы Четверикова

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела против бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова, который обвиняется в растрате и мошенничестве (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ)

По версии ведомства, в 2009-2013 годах Четвериков, владевший через третьих лиц контрольным пакетом акций ОАО «Чувашский бройлер», неоднократно давал указания директору данного предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. Всего таким образом Четвериковым и Николаевым было растрачено более 101 млн рублей.

Также Четвериков, являясь членом совета директоров АО Логистическая компания «Зерно Сибири», находящегося в городе Омске, действуя совместно и согласованно с директором данного предприятия Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников акционерного общества похитил в 2019 году у предприятия более 54 млн рублей под видом оплаты за якобы поставленную пшеницу.

По данным СК, Четвериков в 2021 году покинул территорию России и постоянно проживает в Бельгии. Экс-депутат был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован.

Ранее судами были рассмотрены уголовные дела в отношении Николаева, Плужникова, Секачева и Сауты. Они признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к наказанию в виде лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

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