В Кремле рассказали об ожиданиях от Трампа

В Кремле спокойно ожидают, пока команда избранного президента США Дональда Трампа официально начнет работу. Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, реальная позиция новой американской администрации прояснится только после инаугурации Трампа, которая намечена на 20 января.

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет», – пояснил Ушаков, комментируя в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину информацию американских источников о подготовке встречи российского и американского лидеров.

Помощник главы государства утонил, что в реальности пока нет контактов с будущей администрацией избранного президента США, но в Кремле готовы к контактам. «Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу и спокойно ждем, когда будут сигналы», – сказал Ушаков.

«Обычно приходящий во власть президент или лидер первый осуществляет звонок», – пояснил помощник президента РФ обычную общепринятую практику.

Москва, Анастасия Смирнова

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