Выходные в Москве будут ветреными

В предстоящие выходные в московском регионе будет теплая и ветреная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В субботу, 18 января, ночью преимущественно без осадков при температуре около нулевой отметки, а днем местами возможен мокрый снег и дождь. В светлое время суток в Москве ожидается 2...4°, по области -1...4°. Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с.
В воскресенье, 19 января, ожидается похожая погода. В начале новой недели прогнозируется незначительное похолодание.
Москва, Светлана Антонова
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