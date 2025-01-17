Выходные в Москве будут ветреными

В предстоящие выходные в московском регионе будет теплая и ветреная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В субботу, 18 января, ночью преимущественно без осадков при температуре около нулевой отметки, а днем местами возможен мокрый снег и дождь. В светлое время суток в Москве ожидается 2...4°, по области -1...4°. Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 19 января, ожидается похожая погода. В начале новой недели прогнозируется незначительное похолодание.

Москва, Светлана Антонова

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