Глава Приднестровья призвал президента Молдавии пропустить газ в республику

Глава Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский опубликовал открытое обращение к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой допустить поставки газа в республику. По его словам, поставщик голубого топлива уже найден.

Красносельский напомнил высказывания Санду на брифинге 14 января, когда президент Молдавии публично заверяла, что Кишинев не препятствует транзиту газа и готов решить проблемы с энергетическим кризисом в Приднестровье.

«Однако с появлением фактического решения проблемы и реального поставщика – молдавской фирмы, имеющей лицензию на транспортировку и поставку газа, мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена. Преследуемая цель – еще более усугубить существующий кризис», – пояснил Красносельский.

«Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к Вам как к ответственному человеку и Президенту Республики Молдова. Сделайте все, от Вас зависящее. Сдержите данное Вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье», – призвал глава Приднестровья.

Стоит отметить, что сегодня и.о. председателя правления «Молдовагаз» Вадим Чебан опроверг заявления официальных лиц Молдавии об отсутствии долга перед «Газпромом». По его словам, бухгалтерские документы подтверждают, что у предприятия сложилась общая задолженность на $709 млн за поставки газа. По его словам, эта сумма не касается долга за «голубое топливо» Приднестровья.

Тирасполь, Светлана Антонова

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