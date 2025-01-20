В Москве расцвели подснежники

Первые в этом году подснежники расцвели под открытым небом в ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». 19 января цветы были замечены сотрдуниками, сообщает пресс-служба ботсада.

«Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на территории «Аптекарского огорода» произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью.

Москва, Елена Васильева

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