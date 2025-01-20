Москву ждёт резкое похолодание и новая оттепель

В середине недели в московском регионе ожидается похолодание, после чего опять наступит оттепель. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, очередное повышение температуры воздуха будет сопровождаться снегопадом.

Синоптики отмечают, что при этом во вторник и среду, 21 и 22 января, подморозит почти до нормы, по области местами ночами будет ниже -10°, а в дневное время температура составит до -5…-7°.

К четвергу, 23 января, вновь влияние на погоду начнут оказывать западные циклоны, которые принесут снег. Температура начнет повышаться и в конце недели будет колебаться вблизи нулевой отметки.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube