В 2024 году в России выросло число преступлений с использованием IT-технологий, но при этом общее число зарегистрированных противоправных деяний снизилось на 1,8%.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, количество преступлений против личности сократилось на 7,7%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 9,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1%.

По ее словам, также отмечается снижение количества зарегистрированных разбоев на 16,3%, грабежей – на 20,7%, краж – на 14,3%, включая квартирные – на 28,7%, краж автомобилей – на 19,5% и их угонов – на 13%.

В то же время в МВД обратили внимание, что 40% преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Таких деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 году, в том числе тяжких и особо тяжких составов – на 7,8%. В значительной степени этот фактор повлиял на рост в 2024 году общего числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,8%.

Москва, Светлана Антонова

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