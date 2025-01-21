Врачи извлекли из полуторогодовалого ребенка батарейку и 130 магнитов

Врачам пришлось оказывать срочную помощь полуторагодовалому ребенку из Московской области, который проглотил батарейку и 130 магнитов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, мальчик был доставлен в детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. Врачи отметили, что магниты нужно удалять как можно скорее, так как они могут спровоцировать ожоги, повреждения внутренних органов, некроз тканей и кровотечение.

«Мы удалили из желудка ребенка 130 магнитов и батарейку. Магниты сцепились друг с другом, что вызвало повреждения слизистой и образование язвы. Нужно было действовать быстро. С помощью эндоскопических инструментов – «Сачка», зажима «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» – мы провели гастроскопию и извлекли все инородные предметы», – сообщил заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев. Некоторые магниты сцепились в кишечнике, их пришлось извлекать с помощью лапароскопической операции.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо. Ребенок выписан для амбулаторного наблюдения.

Москва, Елена Васильева

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