Москва официально уведомила Токио о закрытии в России японских центров по содействию реформам

МИД России уведомил Токио о прекращении применения меморандума, заключенного между правительствами двух стран, о создании и деятельности на территории РФ японских центров по техническому содействию проводимым реформам.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в свое время эти договоренности были достигнуты на основе понимания, что сотрудничество с Японией в осуществлении преобразований в России будет способствовать, как зафиксировано в меморандумах, установлению созидательного партнерства между двумя странами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной.

Между тем, как констатировал МИД России, «предпринимаемые с февраля 2022 г. беспрецедентные недружественные шаги Токио в отношении нашей страны, включая нелегитимные санкции против российского руководства, граждан, финансовых институтов и целых секторов экономики, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле, участие – независимо от его формы – в расхищении суверенных авуаров, идут вразрез с духом и буквой меморандумов».

«В условиях продолжения правительством Японии антироссийской политики очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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