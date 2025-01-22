Трамп открыл «окно возможностей»

Президентство Дональда Трампа открыло небольшое окно возможностей для договоренностей с новой американской администрацией, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Тем не менее, по его оценке, новый период в отношениях Москвы и Вашингтона будет сопровождаться высокой степенью непредсказуемости.

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации (США), но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей», – цитирует «Интерфакс» выступление Рябкова в Институте США и Канады РАН.

При этом, как отметил дипломат, предстоящий период в российско-американских и международных отношениях «будет сопряжен не просто с значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости».

По его словам, ситуация в США в настоящий момент «беспрецедентная». «С победой Трампа, вопреки предсказаниям и доминирующей в американской международной политологии либерал-глобалистской группировке, США вступают и, наверное, уже вступили в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма, претензии на «доктрину Донро» (игра слов по аналогии с «доктриной Монро» – Дональд Трамп и Джеймс Монро – ИФ), как уже это прозвучало, и силовой геополитики без гуманитарной, гендерной и прочих оберток», – пояснил замглавы МИД РФ.

«Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания», – предупредил Рябков.

Москва, Анастасия Смирнова

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