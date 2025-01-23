Погодная аномалия: Москву ждет новая оттепель

В ближайшие дни в московском регионе вновь ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, показания термометров с воскресенья будут близки к абсолютным максимумам.

Как отмечают синоптики, если в ночь на пятницу, 24 января, сохранится морозная погода до -5... -8, то в дальнейшем температура будет колебаться в близи нулевой отметки, а в дневное время воздух будет прогреваться до 4-5°. При этом временами возможны небольшие осадки и гололедица.

Такая же погода сохранится в начале следующей рабочей недели.

Москва, Светлана Антонова

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