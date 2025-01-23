Успешное наступление российской армии в зоне специальной военной операции является лучшим ответом на «ультиматумы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который снова заявил о необходимости вернуться к границам 2022 года. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наши противники не унимаются. Продолжаются не только атаки, но и различные словесные интервенции, ультиматумы разные выставляются. Вот уже [в Киеве] договорились до «возвращения к границам 2022 года», несмотря на Конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия вооруженных сил и победа», – подчеркнул Медведев на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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