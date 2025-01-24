ФАС возбудила дело против «МТС»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ПАО «МТС» по признакам нарушения закона о рекламе. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет о продвижении домашнего интернета.
«Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: «МТС – лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в Тарифе №1. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость». При этом объективные критерии сравнения не были указаны», – уточнили в ФАС.
В случае установления вины ПАО «МТС» грозит штраф.
Москва, Светлана Антонова
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