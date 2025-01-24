Теплая аномалия сохранится в Москве до конца января

Аномальная теплая погода, характерная для апреля, сохранится в Москве, как минимум, до конца января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, в дневное время температура воздуха будет подниматься выше ноля, а ночью возможен небольшой минус. Синоптик уточнил, что такая погода с превышением нормы на 8-10 градусов продержится, как минимум, до следующих выходных.

«При такой температуре, осадки будут выпадать в виде мороси и редко в виде мокрого снега. И этот прогноз сохраняется до конца недели, а это значит – до конца месяца. И даже в первых числах февраля он не меняется. Следующие суббота и воскресенье будут именно такие: ночью около нуля, а днем от 1 до 4 градусов выше нулевой отметки», – уточнил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

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