Путин подтвердил готовность к переговорам с Трампом по Украине, но есть проблема с Киевом

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом по украинской проблеме и другим вопросам. Об этом глава российского государства сказал сегодня в комментарии журналисту канала «Россия» Павлу Зарубину.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», – сказал Путин, комментируя желание президента США начать обсуждение украинской тематики и как можно скорее провести переговоры.

В то же время президент РФ обратил внимание, что «есть вопросы, которые требуют особого внимания». «Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров», – пояснил он, добавив, что в таких условиях переговоры с Киевом невозможны, поскольку будут нелегитимны.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту народных выражений – как у нас говорят в народе – «хомячат» с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров – а мы знаем, что такие указания есть, – отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит», – отметил Путин, выразив уверенность, что в конце концов спонсоры киевского режима «должны все-таки заставить его (Зеленского) это сделать».

«Скорее всего, действительно нам (с Трампом) лучше встретиться. Опираясь на реалии текущего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», – сказал глава государства, не исключив, что при Трампе украинский кризис действительно мог не произойти.

Москва, Светлана Антонова

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