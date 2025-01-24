Москва предупредила Кишинев о последствиях силового давления на Приднестровье

Москва выступила с предостережением в адрес «горячих голов» в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса для силового решения приднестровского вопроса. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан и миротворческого контингента.

Лавров обратил внимание, что в последнее время Кишинев наращивал неприкрытое финансово-экономическое и логистическое давление на Тирасполь – по сути, имели место попытки экономического удушения левобережья.

«Энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед «Газпромом» и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью. Молдавская сторона открыто уклоняется от решения возникших по ее вине газовых проблем», – подчеркнул он.

По его словам, «на фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами».

Москва, Светлана Антонова

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