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Понедельник, 27 января 2025, 13:53 мск

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Российские войска выбили ВСУ из Николаево-Дарьино в Курской области

Архив. Фото: Минобороны РФ

В Курской области подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино. Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе боев ликвидированы почти 200 украинских боевиков, уничтожены два танка и несколько пунктов управления беспилотниками.

Армия России отразила две контратаки и нанесла удары по формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе двух десантно-штурмовых и танковой, в районах 14 населённых пунктов. В то же время авиация и артиллерия ударила по подразделениям противника не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 55190 военнослужащих, 321 танк, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 боевых бронированных машин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

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Метки / Украина

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