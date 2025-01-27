Решительный протест: МИД России вызвал посла Молдавии

Сегодня в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, которому был заявлен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из политических партий республики, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности посольства.

«К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов», – подчеркнули в МИД России.

Вместе с тем послу Молдавии также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства РФ в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа.

«Было отмечено, что российская сторона рассматривает этот вопиющий случай как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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